VIDEO: Biker-ul Nigel Sylvester te învaţă cum să faci un barspin perfect

Dacă eşti pasionat de trick-uri pe bicicletă sau vrei să îţi impresionezi prietenii, acum ai ocazia să iei lecţii de la un profesionist. Biker-ul Nigel Sylvester te învaţă cum să faci un barspin perfect. Figura a fost explicată pas cu pas de acesta pe contul său de Instagram. Bineînţeles, pentru a avea succes, trebuie să ai o bicicletă adaptată la astfel de trick-uri şi să fii echipat corespunzător, cu cască, genunchiere şi cotiere.

„Primul lucru pe care trebuie să îl înveţi este procedeul bunny hop. Să poţi să sari suficient de sus pentru a avea timp să învârteşti ghidonul. Următorul pas este să exersezi mişcarea ghidonului. Ani de zile m-am sprijinit cu spatele bicicletei de o bancă sau de un perete şi am folosit gambele pentru a strânge şaua, iar apoi am învârtit ghidonul. Astfel m-am familiarizat cu timpii de care am nevoie pentru a roti ghidonul şi am învăţat unde trebuie să îmi ţin mâinile. După ce te obişnuieşti cu bunny hop-urile şi cu rotirile de ghidon, vine momentul să le combini”, explică Nigel Sylvester, biker profesionist.