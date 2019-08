Dan Alexa, antrenor Astra Giurgiu: Craiova a fost slabă, trebuia să câştigăm

Astra a pierdut meciul cu Craiova, vineri, scor 0-1, în etapa a şaptea din Liga 1, la capătul unui meci în care giurgiuvenii au ratat mai multe ocazii importante, inclusiv un penalty. La finalul partidei, antrenorul Dan Alexa s-a arătat nemulţumit de numeroasele şanse irosite de giurgiuveni.

La final, Alexa a fost supărat şi a dat vina pe lipsa de pregătire fizică a jucătorilor importanţi din echipă.

"Am ratat un penalty, am ratat cu poarta goală. Până la gol, nu au avut şut pe poartă. E un meci pierdut din nimic. Lipsa de pregătire a lui Răduţ s-a văzut. Au cedat fizic şi a trebuit să-i schimb. Când ratezi pe terenul Craiovei, ce pot să mai cer echipei mele? 70 de minute a fost o singură echipă pe teren. Craiova a fost slabă, trebuia să câştigăm. Cred că, exceptând finalul de meci, când au avut nişte contre, cred că am fost echipa mai bună. Din păcate, lipsa de pregătire a jucătorilor importanţi s-a văzut.

E cel mai greu meci cu CFR Cluj. CFR are două echipe foarte bune. Are cel mai bun lot. Nu ne facem calcule acum. Trebuie să ai şi puţină şansă. Cred că merităm să fim în faţă", a declarat Alexa, la DigiSport.

Astra Giurgiu se află pe locul 8, cu 8 puncte. În etapa următoare, echipa lui Dan Alexa va juca acasă, contra campioanei CFR Cluj.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.