Dan Nistor, vehement la adresa celor de la Gaz Metan Mediaş. „Punctele sunt la noi. Ei n-au luat nimic astăzi”

După victoria obţinută de Universitatea Craiova în faţa lui Gaz Metan Mediaş, scor 2-1, oltenii au fost acuzaţi de cei de la Mediaş că au tras de timp şi că au avut sprijinul arbitrilor.

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în faţa lui Gaz Metan Mediaş. Cei de la Gaz Metan Mediaş i-au acuzat pe jucătorii Craiovei că au tras de timp.

Dan Nistor, mijlocaşul echipei Universitatea Craiova, spune că nu îl interesează părerea adversarilor săi şi este de părere că Universitatea Craiova poate continua şirul de victorii.

„Suntem bucuroşi că suntem pe primul loc, dar e doar prima etapă. Mai sunt nouă runde foarte grele. Avem forţa să ţinem ritmul până la final. Sunt bucuros că azi am luat cele trei puncte, în a doua repriză am jucat la rezultat. Nu mă interesează că adversarii spun că am tras de timp din minutul 55 şi că am câştigat cu arbitrii. Punctele sunt la noi. Ei n-au luat nimic astăzi”, a spus Dan Nistor la Digi Sport.

Craiova ocupă primul loc în clasamentul play-off-ului, cu 26 de puncte, iar Gaz Metan Mediaş se află pe locul 5, cu 22 de puncte.

În următoarea rundă, Universitatea Craiova va înfrunta FCSB

