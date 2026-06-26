David Popovici, calificat cu al doilea timp în finala probei de 50 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma

Campionul olimpic în vârstă de 21 de ani a câștigat seria a șaptea cu timpul de 21,92 secunde, al doilea rezultat al calificărilor. Cel mai bun timp al său în proba de 50 m liber este de 21,83 secunde, performanță realizată la Campionatele Naționale de la Otopeni, în 2025, care reprezintă și record național.

Același timp ca al lui Popovici la competiția de la Roma a fost înregistrat și de croatul Jere Hribar, câștigătorul seriei a șasea.

Cel mai rapid timp al seriilor i-a aparținut brazilianului Guilherme Santos, care s-a impus în seria a cincea cu 21,77 secunde.

Finala probei de 50 m liber este programată vineri seara, de la ora 21:03.

Competiția de la Roma reprezintă primul concurs al lui David Popovici din 2026 și un test important înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august.

Sportivul român revine la Foro Italico, după ediția din 2022, la care a stabilit recordul mondial în proba de 100 m liber.

David Popovici va mai concura sâmbătă în proba de 100 m liber și duminică la 200 m liber.

Tot în prima sesiune a zilei, Eric Andrieș a încheiat al 17-lea la proba de 400 m liber, cu timpul de 3:55,17 minute.