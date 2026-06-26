Prima pagină » Sport » David Popovici, calificat cu al doilea timp în finala probei de 50 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma

David Popovici, calificat cu al doilea timp în finala probei de 50 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma

Înotătorul român David Popovici s-a calificat, în prima sesiune de vineri, în finala probei de 50 de metri liber din cadrul prestigioasei competiții Trofeo Sette Colli, desfășurată la Foro Italico din Roma.
David Popovici, calificat cu al doilea timp în finala probei de 50 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 iun. 2026, 13:01, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Campionul olimpic în vârstă de 21 de ani a câștigat seria a șaptea cu timpul de 21,92 secunde, al doilea rezultat al calificărilor. Cel mai bun timp al său în proba de 50 m liber este de 21,83 secunde, performanță realizată la Campionatele Naționale de la Otopeni, în 2025, care reprezintă și record național.

Același timp ca al lui Popovici la competiția de la Roma a fost înregistrat și de croatul Jere Hribar, câștigătorul seriei a șasea.

Cel mai rapid timp al seriilor i-a aparținut brazilianului Guilherme Santos, care s-a impus în seria a cincea cu 21,77 secunde.

Finala probei de 50 m liber este programată vineri seara, de la ora 21:03.

Competiția de la Roma reprezintă primul concurs al lui David Popovici din 2026 și un test important înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august.

Sportivul român revine la Foro Italico, după ediția din 2022, la care a stabilit recordul mondial în proba de 100 m liber.

David Popovici va mai concura sâmbătă în proba de 100 m liber și duminică la 200 m liber.

Tot în prima sesiune a zilei, Eric Andrieș a încheiat al 17-lea la proba de 400 m liber, cu timpul de 3:55,17 minute.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.ro
Cod roșu de temperaturi extreme. Unde vor fi 39 de grade la umbră și în ce zone va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Gandul
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
90% dintre oameni își încarcă greșit telefonul. Care este greșeala care ne distruge smartphone-ul
CSID
Te gândești dacă mai MERITĂ SĂ REPARI o mașină? Află ce e mai IEFTIN: să vinzi sau să repari
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da