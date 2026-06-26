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David Popovici câștigă argintul în proba de 50 m de la Trofeul Settecolli și stabilește un nou record național

David Popovici a câștigat vineri seara medalia de argint în proba de 50 de metri de la Trofeul Settecolli de la Roma și a stabilit un nou record personal și național.
David Popovici câștigă argintul în proba de 50 m de la Trofeul Settecolli și stabilește un nou record național
MIHAI POP/GMN/MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
26 iun. 2026, 21:52, Sport
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David Popovici a încheiat cursa la 50 m liber cu un timp de 21.82 secunde.

El s-a clasat pe locul doi, dar a stabilit un record personal la această probă și un nou record național.

David Popovici ține tricolorul sus la Settecolli și a încheiat cursa la 50m liber cu un timp de 21.82 secunde, pe locul 2, un record personal la această probă și totodată un Nou Record Național.

Pe primul loc s-a clasat Guilherme Santos Caribe, cu un timp de 21,46 secunde.

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a ajuns în finală după ce a câștigat seria a șaptea cu timpul de 21,92 secunde, al doilea rezultat al calificărilor.

Recordul național la 50 m era până acum de 21,83 secunde, performanță realizată tot de David Popovici la Campionatele Naționale de la Otopeni, în 2025.

David Popovici va mai concura sâmbătă în proba de 100 m liber și duminică la 200 m liber.

 

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