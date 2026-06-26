David Popovici câștigă argintul în proba de 50 m de la Trofeul Settecolli și stabilește un nou record național

David Popovici a încheiat cursa la 50 m liber cu un timp de 21.82 secunde.
El s-a clasat pe locul doi, dar a stabilit un record personal la această probă și un nou record național.
David Popovici ține tricolorul sus la Settecolli și a încheiat cursa la 50m liber cu un timp de 21.82 secunde, pe locul 2, un record personal la această probă și totodată un Nou Record Național.
Pe primul loc s-a clasat Guilherme Santos Caribe, cu un timp de 21,46 secunde.
David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a ajuns în finală după ce a câștigat seria a șaptea cu timpul de 21,92 secunde, al doilea rezultat al calificărilor.
Recordul național la 50 m era până acum de 21,83 secunde, performanță realizată tot de David Popovici la Campionatele Naționale de la Otopeni, în 2025.
David Popovici va mai concura sâmbătă în proba de 100 m liber și duminică la 200 m liber.