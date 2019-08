Decizia radicală luată de şefii United States Tennis Association în privinţa arbitrului care s-a contrat cu Serena Williams în finala US Open 2018 | VIDEO

Anunţul a fost făcut într-un interviu telefonic pentru New York Times, de Stacey Allaster, unul dintre şefii United States Tennis Association, for care guvernează tenisul american.

Portughezul, deţinător al Golden Badge-ului - cea mai înaltă calificare în arbitrajul internaţional, cunoscut pentru maniera strictă în care aplică regulamentul, i-a acordat trei avertismente Serenei Williams în finala cu Naomi Osaka, pentru coaching, abuz verbal şi pentru ruperea rachetei. În cele din urmă, americanca a pierdut un game din cauza cumulului de avertismente, aceasta fiind ulterior amendată cu 17.000 de dolari pentru cele petrecute.

"Umpires are considering refusing to officiate matches involving Serena Williams, such is the level of discontent over the treatment of Carlos Ramos during and after the US Open final."