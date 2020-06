Denis Alibec s-a răzbunat pe FCSB: "Nu eu am vrut să plec de la ei, am fost dat afară"

Denis Alibec şi-a luat revanşa în faţa lui FCSB, echipă la care a jucat în urmă cu doi ani. Atacantul a plecat în urma unui conflict cu antrenorul de atunci al roş-albaştrilor, Nicolae Dică. Acum, Alibec a făcut un meci perfect în tricoul Astrei, chiar dacă clubul are probleme mari din punct de vedere financiar.

"Am făcut o partidă mare şi merităm şi noi nişte bani. Ştiam că cei de la FCSB vor cădea fizic şi am speculat acest lucru. Nu eu am vrut să plec de la ei, am fost dat afară", a spus Alibec, după victoria 3-2 cu FCSB.

Astra Giurgiu a urcat în acest moment pe locul 3 din playoff-ul Ligii 1. Echipa lui Alibec nu şi-a primit licenţa pentru cupele europene.

"E o dezamăgire că nu avem dreptul de a juca în Europa. Avem atâtea nume bune în echipă şi e păcat. Probabil că voi pleca şi eu la finalul sezonului. Mai am multe de spus în fotbal", a mai spus Denis Alibec.