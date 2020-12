Denisa Dedu s-a întors la antrenamente şi joacă sâmbătă împotriva Poloniei

Naţionala feminină a participat la un media call, în care handbalistele au făcut declaraţii legate de meciul cu Germania, dar şi de următorul duel, cel cu Polonia. Tricolorele au avut vineri zi de pauză, urmând ca sâmbătă de la ora 17.00 să joace a doua partidă de la Campionatul European din Danemarca.

Vestea bună adusă de Federaţia Română de Handbal este revenirea în cadrul echipei a portarului Denisa Dedu, care are două teste Covid 19 negative şi poate juca sâmbătă. Ea a şi participat la antrenamentul de vineri. Din păcate Laura Moisă rămâne în izolare pentru încă 6 zile.

”Am suferit la finalizare în meciul cu Germania, am dus multe combinaţii bune, dar eficienţa în atac a avut de suferit. Am dat foarte puţine goluri, nu poţi câştiga cu doar 19 goluri marcate. Nici contraatacul nu a mers. Eu am simţit tot meciul că putem învinge, că putem merge peste ele, dar ne-a lipsit ceva. Yuliya Dumanska ne-a dat semnale că ne susţine puternic din spate, dar nu am reuşit să facem pasul în faţă, din momentul în care am egalat. Fiecare trebuie să-şi analizeze jocul, ştim unde suntem, unde s-a greşit şi sper ca la următoarele meciuri să arătăm mult mai bine. Ne responsabilizează faptul că ne lipsesc multe jucătoare titulare, că mulţi români sunt cu ochii pe noi, aşa că suntem de două ori mai motivate” a spus centrul Cristina Laslo, jucătoare la CS Minaur Baia Mare.

”Sunt dezamăgită de rezultatul cu Germania, dar am încredere şi curaj că putem juca mult mai bine. Fiind la debut, am avut emoţii foarte mari, dar am ştiut cum să le gestionez. Visul carierei mele s-a împlinit, pentru că am ajuns la un turneu final în tricoul naţionalei. Sunt foarte fericită şi sper să nu dezamăgesc”, a spus Alexandra Subţirică (SCM Gloria Buzău)

”Mă bucur că am reuşit să-mi ajut echipa şi sper ca în meciurile care vor urma să avem reuşite mai multe. Ca portar trebuie să fii mental foarte puternic. Când iau un gol încerc să mă încurajez, să nu mă supăr pe mine şi să mă focusez pe următoarea aruncare. Am simţit că putem întoarce meciul cu Germania, la egalitate, cu noi în atac. La acest turneu final orice se poate întâmpla”, spune Yuliya Dumanska (RK Podravka Koprivnica).