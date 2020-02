Discursul emoţionant al Simonei Halep, după victoria de la Dubai: Simt că îmbătrânesc, iar jocul de azi mi-a dat putere

Simona Halep a reuşit să o învingă pe Rybakina în trei seturi. Setul decisiv a ajuns în tie-break, unde Simona s-a impus cu 7-5.

”E special că am câştigat al 20-lea titlu din carieră în 2020. Mi-am dorit mult să câştig acest turneu, am simţit că devin mai bună pe zi ce trece. Să joci cu o adversară atât de tânără e o provocare mare întotdeauna.

Vreau s-o felicit, a jucat fantastic şi acest meci, şi întreg turneul. Simt că îmbătrânesc, iar să joc azi împotriva ei mi-a dat puţină putere. Am simţit că încă pot câştiga aceste meciuri. Are un viitor mare, să fie încrezătoare, că se descurcă bine.

Ador să joc la Dubai, am simţit că e săptămâna mea. La finalul meciului picioarele mele erau foarte obosite. Sunt mândră că am luptat din greu şi am acest trofeu pentru a doua oară”, a spus Simona Halep după ce a învins-o pe Elena Rybakina în finala turneului de la Dubai.

În urma triumfului, Simona a câştigat 470 de puncte WTA şi suma de 696.860 de dolari.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.