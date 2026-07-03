Doi foști câștigători, printre pretendenții la victoria la general în Turul Ciclist al Sibiului. Campion mondial U23, principalul favorit

Ivan Ramiro Sosa, câștigător al cursei în 2018, va concura pentru Equipo Kern Pharma. Mark Donovan, învingător în 2023, reprezintă Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, formație care îi mai aliniază la start și pe Walter Calzoni și pe irlandezul Eddie Dunbar, revenit în competiție după o accidentare la gleznă.

Directorul sportiv al echipei Kern Pharma, spaniolul Dani Navarro, fost câștigător de etapă în Turul Spaniei, a declarat că formația sa vine în România cu obiectivul de a obține un rezultat important, mizând pe experiența lui Sosa.

„Venim în România cu dorința de a face o cursă foarte bună, avându-l pe Sosa, care știe deja ce înseamnă să câștige aici, drept principală armă. Suntem motivați de un traseu foarte frumos, care se potrivește foarte bine caracteristicilor noastre și ne oferă șansa de a obține un rezultat important”, a afirmat Navarro, într-un comunicat al echipei, remis vineri.

Echipele vedetelor din Turul Franței, Pogacar și Remco, printre participante

Printre favoriți se numără și italianul Lorenzo Finn, campion mondial U23 și liderul formației de World Tour Red Bull-BORA-hansgrohe.

De asemenea, echipa liderului mondial Tadej Pogacar, UAE Team Emirates-XRG, va fi prezentă în premieră la Sibiu, avându-i ca lideri pe tinerii cățărători Adrià Pericas și Pablo Torres.

Un alt nume important prezent la startul competiției de categorie 2.1 UCI este cel al neerlandezului Wout Poels. Câștigător de etape în toate cele trei Mari Tururi, acesta va conduce echipa Unibet Rose Rockets, alături de Jannis Peter și Odd Eiking, clasat pe locul al treilea în ediția precedentă.

Echipele continentale pot produce surprize în lupta pentru clasamentul general, printre rutierii urmăriți numărându-se Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Anatolii Budiak (Madar Pro Cycling Team) și Lorenzo Galimberti (Swatt Club).

În etapele favorabile sprinterilor sunt așteptați să se remarce Danny van Poppel, Davide Donati și Alessio Magagnotti (Red Bull-BORA-hansgrohe), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling), Yacine Hamza (Madar Pro Cycling Team) și Kristiāns Belohvoščiks (BIKE AID).

La startul celei de-a 16-a ediții se vor afla 23 de formații: două echipe WorldTour, cinci ProTeam, 14 echipe continentale și reprezentativele naționale ale României și Ungariei.

Traseul Turului Ciclist al Sibiului

Turul Ciclist al Sibiului debutează sâmbătă cu două semietape: o etapă în jurul municipiului Sibiu, în lungime de 110,5 kilometri, care include trei treceri peste cățărarea Călugăru, urmată de un contratimp individual de 3,2 kilometri în centrul istoric al orașului.

Duminică este programată etapa cu sosire la Păltiniș Arena (157,8 km). Luni va avea loc etapa-regină, cu ascensiunea spre Bâlea Lac pe Transfăgărășan, până la peste 2.000 de metri altitudine.

Competiția se va încheia marți cu etapa Sibiu-Sibiu, pe distanța de 181 de kilometri.

Ultimul câștigător al Turului Ciclist al Sibiului este americanul Matthew Riccitello, învingător în ediția din 2025.

Prezentarea oficială a echipelor are loc vineri seara, de la ora 20:30, în Piața Mare din Sibiu.