Prima pagină » Sport » Doi foști câștigători, printre pretendenții la victoria la general în Turul Ciclist al Sibiului. Campion mondial U23, principalul favorit

Doi foști câștigători, printre pretendenții la victoria la general în Turul Ciclist al Sibiului. Campion mondial U23, principalul favorit

Doi foști câștigători ai Turului Ciclist al Sibiului, columbianul Ivan Sosa și britanicul Mark Donovan, și o mare tânără speranță a ciclismului mondial, italianul Lorenzo Finn, se numără printre principalii pretendenți la victoria în clasamentul general al ediției din 2026, care debutează sâmbătă.
Doi foști câștigători, printre pretendenții la victoria la general în Turul Ciclist al Sibiului. Campion mondial U23, principalul favorit
sursă foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 iul. 2026, 17:29, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ivan Ramiro Sosa, câștigător al cursei în 2018, va concura pentru Equipo Kern Pharma. Mark Donovan, învingător în 2023, reprezintă Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, formație care îi mai aliniază la start și pe Walter Calzoni și pe irlandezul Eddie Dunbar, revenit în competiție după o accidentare la gleznă.

Directorul sportiv al echipei Kern Pharma, spaniolul Dani Navarro, fost câștigător de etapă în Turul Spaniei, a declarat că formația sa vine în România cu obiectivul de a obține un rezultat important, mizând pe experiența lui Sosa.

„Venim în România cu dorința de a face o cursă foarte bună, avându-l pe Sosa, care știe deja ce înseamnă să câștige aici, drept principală armă. Suntem motivați de un traseu foarte frumos, care se potrivește foarte bine caracteristicilor noastre și ne oferă șansa de a obține un rezultat important”, a afirmat Navarro, într-un comunicat al echipei, remis vineri.

Echipele vedetelor din Turul Franței, Pogacar și Remco, printre participante

Printre favoriți se numără și italianul Lorenzo Finn, campion mondial U23 și liderul formației de World Tour Red Bull-BORA-hansgrohe.

De asemenea, echipa liderului mondial Tadej Pogacar, UAE Team Emirates-XRG, va fi prezentă în premieră la Sibiu, avându-i ca lideri pe tinerii cățărători Adrià Pericas și Pablo Torres.

Un alt nume important prezent la startul competiției de categorie 2.1 UCI este cel al neerlandezului Wout Poels. Câștigător de etape în toate cele trei Mari Tururi, acesta va conduce echipa Unibet Rose Rockets, alături de Jannis Peter și Odd Eiking, clasat pe locul al treilea în ediția precedentă.

Echipele continentale pot produce surprize în lupta pentru clasamentul general, printre rutierii urmăriți numărându-se Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Anatolii Budiak (Madar Pro Cycling Team) și Lorenzo Galimberti (Swatt Club).

În etapele favorabile sprinterilor sunt așteptați să se remarce Danny van Poppel, Davide Donati și Alessio Magagnotti (Red Bull-BORA-hansgrohe), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling), Yacine Hamza (Madar Pro Cycling Team) și Kristiāns Belohvoščiks (BIKE AID).

La startul celei de-a 16-a ediții se vor afla 23 de formații: două echipe WorldTour, cinci ProTeam, 14 echipe continentale și reprezentativele naționale ale României și Ungariei.

Traseul Turului Ciclist al Sibiului

Turul Ciclist al Sibiului debutează sâmbătă cu două semietape: o etapă în jurul municipiului Sibiu, în lungime de 110,5 kilometri, care include trei treceri peste cățărarea Călugăru, urmată de un contratimp individual de 3,2 kilometri în centrul istoric al orașului.

Duminică este programată etapa cu sosire la Păltiniș Arena (157,8 km). Luni va avea loc etapa-regină, cu ascensiunea spre Bâlea Lac pe Transfăgărășan, până la peste 2.000 de metri altitudine.

Competiția se va încheia marți cu etapa Sibiu-Sibiu, pe distanța de 181 de kilometri.

Ultimul câștigător al Turului Ciclist al Sibiului este americanul Matthew Riccitello, învingător în ediția din 2025.

Prezentarea oficială a echipelor are loc vineri seara, de la ora 20:30, în Piața Mare din Sibiu.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da