Doliu în rugby. Luca Pilla a murit într-un accident în județul Cluj

Vestea a îndoliat lumea rugby-ului din Italia, scrie Il Messaggero.

„Oamenii buni ca Luca vor rămâne mereu în inimile noastre. Luca nu va mai putea intra pe teren, dar îi veți simți mereu prezența”, a scris tatăl său, Camillo. Pentru fiul lui, rugby-ul era viața, „bineînțeles, după familia lui”, a adăugat acesta.

Luca Pilla lasă în urmă soția, Monica, două fiice, părinții și întreaga familie.

O viață pe terenul de rugby

Născut pe 13 februarie 1983, Pilla a crescut cu rugby-ul. A jucat la Picchi Formigine, apoi la Modena Rugby și la Highlanders Formigine. Ultima lui echipă a fost Vecchie Volpi Old Rugby, unde juca și acum.

Foștii colegi de la Vecchie Volpi l-au descris ca pe un om care nu dădea niciodată înapoi, mereu zâmbitor și pus pe glume. „Luca era unul de-al nostru. Unul dintre cei care fac o echipă specială și care lasă urme și în afara terenului”, au scris aceștia.

Echipa și-a încheiat mesajul cu o imagine din tradiția rugby-ului, „a treia repriză”, adică întâlnirea de după meci, la care jucătorii celor două echipe se adună la masă. „Ne place să ni-l imaginăm pe Pilla deja acolo, organizând următoarea a treia repriză și punând ceva la cale înainte să ajungă toți ceilalți”, au transmis colegii.

Și Highlanders Formigine și-au luat rămas-bun de la el, descriindu-l ca pe un sportiv „mereu prezent, mereu zâmbitor, mereu gata să se arunce în grămadă”.

Ce s-a întâmplat la Jucu

Accidentul s-a produs miercuri, 21 octombrie, în jurul orei 19:55, pe DN1C, în localitatea Jucu. Potrivit primelor cercetări ale IPJ Cluj, italianul a intrat într-o intersecție semaforizată pe culoarea roșie și s-a ciocnit cu o mașină condusă de o femeie de 49 de ani. După impact, autoturismul lui a fost proiectat în glisiera mediană.

Pompierii de la ISU Cluj au încercat să-l scoată dintre fiarele mașinii. Bărbatul era inconștient și avea leziuni grave, iar ulterior medicii i-au declarat decesul. Traficul pe DN1C a fost blocat pe ambele sensuri, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.