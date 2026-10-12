Prima pagină » Politic » De ce s-a întors Luca Niculescu din Franța în România. Răspunsul premierului desemnat

De ce s-a întors Luca Niculescu din Franța în România. Răspunsul premierului desemnat

„Dacă rămân în Franța, aici totul e deja făcut. Dacă mă întorc în România, totul este de făcut”, a spus premierul desemnat Luca Niculescu, luni seara, când a fost întrebat de ce s-a întors din Franța în România, când ar fi putut rămâne, după studii.
„PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate”. Alina Gorghiu: Va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024
„PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate”. Alina Gorghiu: Va ieși, probabil, mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024
Ce șanse are Guvernul Luca Niculescu să fie învestit? Premierul desemnat: Destul de mari
Ce șanse are Guvernul Luca Niculescu să fie învestit? Premierul desemnat: Destul de mari
Niculescu vorbește despre rolul strategic al Franței în România: „Este foarte implicată”. Miza pentru securitatea NATO la Marea Neagră
Niculescu vorbește despre rolul strategic al Franței în România: „Este foarte implicată”. Miza pentru securitatea NATO la Marea Neagră
Soluțiile lui Niculescu pentru deblocarea crizei politice, dacă nu va fi posibilă o majoritate solidă: Guvern hibrid sau tehnocrat
Soluțiile lui Niculescu pentru deblocarea crizei politice, dacă nu va fi posibilă o majoritate solidă: Guvern hibrid sau tehnocrat
Luca Niculescu, după ce a analizat datele economice: „Situația este foarte serioasă”. Ce probleme a identificat
Luca Niculescu, după ce a analizat datele economice: „Situația este foarte serioasă”. Ce probleme a identificat
Laura Buciu
12 oct. 2026, 21:48, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luca Niculescu a explicat, luni seara, la Antena 3 CNN, de ce a ales să revină în România după un an petrecut în Franța, la studii, în anii ’90. Acesta a spus că dragostea pentru țara sa și dorința de a contribui la dezvoltarea ei au cântărit decisiv în alegerea făcută, într-o perioadă în care România era departe de perspectiva aderării la Uniunea Europeană.

„Îmi iubesc țara. Țara mea se numește România”, a declarat Luca Niculescu, amintind că a fost onorat să reprezinte România în Franța și să contribuie la relația dintre cele două state, pe care le-a descris drept parteneri istorici și strategici.

„Dacă mă întorc în România, totul este de făcut”

Niculescu a povestit că decizia de a reveni în țară s-a conturat în anii ’90, după ce a petrecut un an în Franța. La acel moment, România nu se afla printre statele cu perspective apropiate de extindere a Uniunii Europene, iar diferențele dintre cele două țări erau evidente.

„Mă gândeam: eram în anii ’90, România nu era pe nicio hartă de extindere a Uniunii Europene, era foarte departe. Și, după ce m-am gândit, mi-am spus: dacă rămân în Franța, aici totul e deja făcut. E o țară care funcționează. Dacă mă întorc în România, totul este de făcut. Și am decis să mă întorc în România”, a relatat Niculescu.

Alegerea a însemnat, potrivit explicațiilor sale, întoarcerea într-o țară aflată într-o perioadă de transformări, unde considera că există multe lucruri care pot fi construite și schimbate.

România, țara pe care a ales să o reprezinte

Luca Niculescu a amintit și de legăturile sale profesionale cu Franța, unde a reprezentat România în calitate de ambasador și a avut activități în domeniul jurnalistic.

El a subliniat însă că atașamentul față de România a rămas esențial în parcursul său.

 

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
George Simion insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan: „Blochează Țara!”
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
Libertatea
Când începe Postul Crăciunului 2026? Zilele cu dezlegare la pește și ce alimente se consumă în Ajun
CSID
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor