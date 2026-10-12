De ce s-a întors Luca Niculescu din Franța în România. Răspunsul premierului desemnat

Luca Niculescu a explicat, luni seara, la Antena 3 CNN, de ce a ales să revină în România după un an petrecut în Franța, la studii, în anii ’90. Acesta a spus că dragostea pentru țara sa și dorința de a contribui la dezvoltarea ei au cântărit decisiv în alegerea făcută, într-o perioadă în care România era departe de perspectiva aderării la Uniunea Europeană.

„Îmi iubesc țara. Țara mea se numește România”, a declarat Luca Niculescu, amintind că a fost onorat să reprezinte România în Franța și să contribuie la relația dintre cele două state, pe care le-a descris drept parteneri istorici și strategici.

„Dacă mă întorc în România, totul este de făcut”

Niculescu a povestit că decizia de a reveni în țară s-a conturat în anii ’90, după ce a petrecut un an în Franța. La acel moment, România nu se afla printre statele cu perspective apropiate de extindere a Uniunii Europene, iar diferențele dintre cele două țări erau evidente.

„Mă gândeam: eram în anii ’90, România nu era pe nicio hartă de extindere a Uniunii Europene, era foarte departe. Și, după ce m-am gândit, mi-am spus: dacă rămân în Franța, aici totul e deja făcut. E o țară care funcționează. Dacă mă întorc în România, totul este de făcut. Și am decis să mă întorc în România”, a relatat Niculescu.

Alegerea a însemnat, potrivit explicațiilor sale, întoarcerea într-o țară aflată într-o perioadă de transformări, unde considera că există multe lucruri care pot fi construite și schimbate.

România, țara pe care a ales să o reprezinte

Luca Niculescu a amintit și de legăturile sale profesionale cu Franța, unde a reprezentat România în calitate de ambasador și a avut activități în domeniul jurnalistic.

El a subliniat însă că atașamentul față de România a rămas esențial în parcursul său.