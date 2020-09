Dominic Thiem şi Alexander Zverev vor juca în finala US Open 2020, de duminică

Se anunţă o finală tare la US Open. Alexander Zverev a fost primul calificat. A revenit pentru prima dată în carieră de la 0-2 la seturi şi a întors meciul cu spaniolul Carreno-Busta. A avut nevoie de 3 ore şi 23 de minute pentru prima calificare într-o finală de Grand Slam.

Deşi semifinala cealaltă dintre Thiem şi Zverev s-a încheiat în 3 seturi, şi aceasta a durat 3 ore, Thiem a devenit primul austriac ajuns în ultimul act la US Open.

Marea finală va avea loc duminică, de la ora 23. Va fi al 10-lea duel direct, cu Thiem în avantaj. A câştigat 7 din meciurile precedente cu Zverev.

Alexander Zverev: Duminică va fi extrem de dificil indiferent cu cine voi juca, însă abia aştept. Sunt într-o finală de Grand Slam. Cei mai buni jucători din lume se vor afla pe teren.

