După ce a acuzat de agresiune sexuală un fost lider comunist, jucătoarea chineză de tenis Shuai Peng este de negăsit

Întrebarea „Unde este Shuai Peng?” este cât se poate de legitimă. Jucătoarea de tenis, fostă numărul 1 în lume la dublul, care declarase că a fost molestată şi violată de Zhang Gaoli, fost vicepremier, a dispărut. Toate imaginile care o înfăţişau au fost, de asemenea, scoase din centrul federal din Beijing. Îngrijorarea tuturor este că Peng a păţit ceva grav.

WTA s-a făcut auzită prin vocea lui Steve Simon, preşedinte şi CEO al circuitului feminin: „Evenimentele recente din China care au implicat-o pe jucătoarea WTA, Peng Shuai, sunt o sursă de profundă îngrijorare. Ca organizaţie dedicată femeilor, rămânem fideli principiilor care ne ghidează: egalitatea şi respectul. Peng Shuai şi toate femeile merită să fie auzite, nu cenzurate. Acuzaţia ei despre comportamentul unui fost lider chinez care ar fi agresat-o sexual trebuie tratată cu maximă seriozitate”.

Simon continuă: „Comportamentul raportat de jucătoare trebuie investigat, nu iertat sau ignorat. O felicităm pe Peng Shuai pentru curajul şi puterea sa remarcabile de a demasca totul. Ne aşteptăm ca această problemă să fie rezolvată. în mod corespunzător, ceea ce înseamnă că acuzaţiile trebuie investigate într-un mod cuprinzător, corect, transparent şi necenzurat. Prioritatea noastră principală şi neclintită este sănătatea şi siguranţa jucătorilor noştri”.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm