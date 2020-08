După Juventus, încă un nume mare din fotbal va lipsi din jocul FIFA

După Juventus, nici AS Roma nu va mai face parte din FIFA 21. Oficialii de la EA Sports au anunţat că gruparea din capitala Italiei a încheiat parteneriatul pentru jocul FIFA.

Astfel, AS Roma va fi înlocuită în toate modurile de joc (Kick Off, Career Mode, Ultimate Team şi VOLTA) de „Roma FC”, o echipă care va avea aceiaşi jucători ca AS Roma, aceleaşi culori, dar stema, echipamentele şi stadionul create în joc.

Roma nu e prima echipă din Serie A care nu mai mai colaborează cu EA Sports. Juventus a încheiat anul trecut un contract cu Konami prin care Pro Evolution Soccer a căpătat exclusivitate asupra brandului Juventus. Astfel, „Bătrâna doamnă” a fost înlocuită în FIFA de Piemonte Calcio, o altă echipă inventată de cei de la EA.

În schimb, rivalii din Milan, Inter şi AC Milan, au semnat o nouă înţelegere cu EA Sports pentru exclusivitate.