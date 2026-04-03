Enzo Fernández, exclus din lotul lui Chelsea după declarațiile privind viitorul său la Madrid

Internaționalul argentinian a declarat într-un podcast că și-ar dori să locuiască în viitor la Madrid, alimentând speculațiile privind un posibil transfer la Real Madrid. De asemenea, după eliminarea echipei din UEFA Champions League în fața lui Paris Saint-Germain, Fernández a recunoscut că nu știe dacă va mai continua la Chelsea în sezonul viitor.

Antrenorul Liam Rosenior a confirmat că decizia de a-l exclude din lot a fost luată de comun acord în cadrul clubului.

„Am vorbit cu Enzo acum aproximativ o oră. Ca și club, împreună cu mine, am luat decizia – nu va fi disponibil pentru meciul de mâine și nici pentru cel cu Manchester City”, a declarat Rosenior, vineri, în conferința de presă premergătoare partidei din Cupa Angliei.

Fernández va lipsi, astfel, de la meciul din Cupa Angliei cu Port Vale și la duelul din Premier League cu Manchester City.

Rosenior consideră că declarațiile lui Fernandez au depășit limitele clubului

Tehnicianul a subliniat că, deși are respect pentru jucător, declarațiile acestuia au depășit limitele impuse de cultura clubului.

„Este dezamăgitor pentru Enzo să vorbească în acest fel. Ca persoană, nu am nimic negativ de spus despre el, dar a fost depășită o limită în ceea ce privește cultura noastră și ceea ce vrem să construim”, a adăugat antrenorul.

Rosenior a insistat că decizia nu este una singulară, ci reflectă o poziție comună a întregului club.

„Nu este vorba doar despre mine, directorii sportivi, conducerea sau jucătorii – suntem cu toții aliniați în această decizie. Ușa nu este închisă pentru Enzo. Este o sancțiune. Trebuie să protejăm cultura clubului, iar în acest caz, o linie a fost depășită”, a explicat acesta.

Rosenior a ținut însă să-i transmită și un mesaj de susținere.

„În primul rând, ca persoană, ca jucător, îl respect enorm. Este frustrat, pentru că își dorește ca echipa să aibă succes”, a adăugat Rosenior.

Fernández, transferat la Chelsea în 2023 pentru suma record de aproximativ 107 milioane de lire sterline, a fost numit ulterior vicecăpitan al echipei.