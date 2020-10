Eric Bicfalvi a marcat ca Ronaldo! Foarfecă senzaţională reuşită de jucătorul român în Rusia. VIDEO

Eric Bicfalvi a reuşit un gol din foarfecă în campionatul Rusiei pentru FC Ural în înfrângerea cu Arsenal Tula. Reuşita lui a adus aminte de cea a lui Cristiano Ronaldo când evolua pentru Real Madrid şi a înscris cu Juventus.

🔥🔥🔥 WHAT A GOAL BY BICFALVI!



IT’S AN INSANE BICYCLE KICK! WOW 🤩#RPL #UralArsenal #Ural #Bicfalvi pic.twitter.com/f2mE5h1Hng