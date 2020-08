EXCLUSIV Cum răspunde Victor Piţurcă la întrebarea ultimelor decenii: Cine e mai populară: Steaua sau Dinamo? Fostul selecţioner îl contrazice pe Lucescu

Victor Piţurcă, fost jucător al echipei Steaua, nu îi dă dreptate lui Mircea Lucescu, care a declarat, în urmă cu câteva zile, că, în anii '90, Dinamo era echipa mai populară. În exclusivitate pentru MEDIAFAX, fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a povestit despre sondajul pe care l-a făcut în anul 2010, atunci când era antrenorul Universităţii Craiova.

„Steaua e campioană şi supercampioană a Europei, restul nu mai contează. Iar supercampionii cred eu că au cel mai mare public. Nu exista comparaţie cum era iubită Steaua vis-a-vis de Dinamo. Şi Dinamo club mare, are suporterii ei, dar e incomparabil”, a spus Victor Piţurcă, fost jucător la Steaua.

„Eu când am preluat a doua oară echipa Universitatea Craiova am făcut un sondaj cu aproximativ 5.000 de suporteri din toată ţara, pentru care clubul a plătit 15.000 de dolari. Iar sondajul arăta că 46% dintre suporterii iubesc Steaua, 14% Dinamo, 11% Craiova, 10% Rapid. Nu mai vorbesc când am câştigat Liga Campionilor, atunci cred că am câştigat 4, 5 milioane de suporteri", a mai declarat acesta.

Mircea Lucescu a declarat că Valentin Ceauşescu a avut un cuvânt greu de spus în performanţele Stelei din acea perioadă. În replică, Piţurcă a spus că fiul lui Nicolae Ceauşescu nu a avut un rol în evoluţia echipei.

„Valentin Ceauşescu a avut un rol important asupra noastră, a jucătorilor, nu asupra Stelei. Niciodată nu s-a băgat în jocuri murdare, nu accepta, nu era de acord cu aşa ceva. El ne-a ajutat din punct de vedere psihologic, ne insufla încredere. El a venit cu varianta câştigării Ligii Campionilor. Noi, la început, râdeam. El cu modestia lui caracteristică ne spunea foarte clar: Eu am văzut pe Real Madrid şi pe Barcelona, voi jucaţi mai bine ca ei. Teoretic nicio echipă nu e de neînvins, se poate întâmpla orice la fotbal, dar el tot timpul ne repeta că suntem mai buni ca ei şi s-a dovedit că aşa a fost", a spus Piţurcă.