Fabinho, împrumutat de Farul Constanța la Concordia Chiajna

Farul Constanța și divizionara secundă Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului lateral Fabinho la formația ilfoveană până la finalul sezonului 2025-2026, a anunțat sâmbătă Farul.

Transferat la începutul acestui an din Portugalia, Fabinho, în vârstă de 24 ani, a jucat 10 meciuri în tricoul Farului, perioadă în care a reușit o pasă de gol.

„CS Concordia Chiajna anunță cu entuziasm sosirea, sub formă de împrumut pentru un sezon, a fundașului portughez Fábio Pereira Baptista, cunoscut sub numele de Fabinho, de la Farul Constanța. Născut pe 29 martie 2001 în Portugalia, Fabinho este un jucător versatil, care evoluează pe postul de fundaș dreapta, dar poate acoperi și alte poziții din linia defensivă. Cu un bagaj solid de experiență acumulat în fotbalul lusitan și belgian, el vine să întărească compartimentul defensiv al echipei noastre în sezonul 2025–2026”, este mesajul postat pe Facebook de cei de la Concordia Chiajna.