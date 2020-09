FCSB a pierdut meciul cu Slovan Liberec, dar l-a câştigat pe jucătorul David Caiado, de la Hermannstadt

FCSB a pierdut meciul cu Slovan Liberec, dar a câştigat un jucător. Gigi Becali a fost plăcut surprins de prestaţia lui David Caiado şi a decis să îl păstreze pe jucătorul venit de la Hermannstadt.

Celălalt jucător venit de urgenţă de la Sibiu, pentru meciul cu Slovan, Goran Karanovic, nu a avut acelaşi noroc. El se va întoarce la Hermannstadt pentru restul sezonului.

Mihai Stoica nu e încrezător pentru următoarele partide dar crede că din luna noiembrie FCSB va fi la 100% din potenţial şi va domina.

„Noi vom fi bine în curând şi, chiar dacă am suferit o perioadă, că jucătorii nu s-au antrenat, iar în derby (n.r – cu Dinamo) nu vom fi la nici 30% din capacitate, cu asemenea jucători cum am avut ieri, avem speranţe că vom câştiga orice meci, iar din noiembrie veţi vedea o echipă care va ajunge să facă ce face Bayern în Germania. Asta va ajunge să facă în România, am eu convingerea asta” a spus Mihai Stoica la PRO X.