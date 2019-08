FCSB va renunţa la 5 jucători. Cine este pe lista neagră a patronului vicecampioanei

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, va da afară 5 jucători, unii dintre ei sosind recent la roş-albaştrii. Lista neagră a patronului vicecampioanei îi include, conform Digi Sport, pe: Claudiu Belu, Lukasz Gikiewicz, Diogo Salomao, Andrei Marc şi Alexandru Stan.

"Am spus că vom renunţa la unii jucători. Lista nu e finalizată, dar nu vă pot da nume. O să spun după dubla cu portughezii. Eu cred că 4-5 jucători vor pleca. Sunt prea mulţi şi nu ajută. Căutăm soluţii să le fie bine şi lor. Să ştiţi că se întâmplă şi la cluburi mari acest lucru, nu e o lipsă de profesionalism, ci de inspiraţie", a declarat noul director sportiv al clubului, Narcis Răducan, pentru sursa citată.

Claudiu Belu - a venit gratis de la Astra, nu a avut evoluţii pe placul lui Becali, şi va pleca acum. Conducerea a dorit să se despartă de el chiar mai devreme, dar postul nu era acoperit, mai ales că Benzar a fost transferat în străinătate. La echipă a sosit Valentin Creţu şi acesta activează în flancul drept al defensivei. "O să vorbescu cu Belu. Pleacă dacă nu o să joace ce trebuie să joace! Eu aşa am convenit cu el. L-am luat pe 5 ani, am vrut să îi trec în contract că pot să renunţ când vreau la el, dar mi-a zis ca nu, că îi spun când vreau să plece şi el pleacă! Îmi e drag de el, dar nu am ce să fac. Nu avem timp!", anunţa Becali recent.

Alexandru Stan - au venit în apărare Soiledis şi Panţîru, iar Stan va fi cedat. "Ai valoare la Steaua, rămâi, nu, pleci! Alexandru Stan ce să mai facă acum la Steaua? Au venit Panţîru, Soiledis, ce să mai facă Stan?", declara Gigi Becali.

Salomao - a venit ca jucător liber de contract şi a avut două apariţii în tricoul alb-roşu. Mijlocaşul are concurenţă acerbă, cu unii ca Dennis Man, Adi Popa, Mihai Roman sau Thierry Moutinho. "Pe Salomao nu ştiu când o să mai putem să-l vedem. L-am luat să-l vedem acum, cât erau ceilalţi accidentaţi. Salomao peste un an îşi va termina contractul şi se duce cu Dumnezeu. Ce să facem?”, spunea Becali.



Lukasz Gikiewicz - polonezul e sub valoarea unora ca Hora sau Gnohere. "Nici nu ştiu cum îl cheamă. Mi l-a recomandat cineva şi am mers pe mâna lui. Omul vrea bani doar dacă confirmă", declara finanţatorul FCSB despre atacantul polonez.

Marc - a fost adus după plecarea lui Bălaşa, a bifat două meciuri, dar a greşit în ambele. Chorbadzhiyski şi Paşcanu sunt ţintele pentru a acoperi zona centrală a apărării.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.