Federaţia Europeană de Handbal a anunţat echipa All Star EHF EURO 2020

Toate cele patru semifinaliste, plus Rusia şi Muntenegru, sunt reprezentate în echipa de stele a EHF EURO 2020. Norvegia are trei reprezentante, în timp ce Danemarca are două handbaliste pe lista celor nouă.

Peste 30.000 de voturi au decis opţiunile fanilor, care au reprezentat 40% din votul final, în timp ce restul de 60% din ponderea voturilor a căzut în sarcina unui grup de specialişti.

Cea mai bună jucătoare a turneului a fost desemnată franţuzoaica Estelle Nze Minko (Franţa).

Pivotul croat Ana Debelic, cea mai bună apărătoare, daneza Line Haugsted, cel mai bun inter stânga , rusoaica Vladlena Bobrovnikova şi MVP-ul francez Estelle Nze Minko, nu au mai câştigat niciodată un premiu individual la un campionat major.

Stine Oftedal este singura jucătoare din actuala echipă care a fost prezentă şi în All Star Team-ul la EHF EURO 2018.

România a avut ca singură jucătoare nominalizată pe pivotul Lorena Ostase.

Echipa All Star EHF EURO 2020

Portar - Sandra Toft (Danemarca), prezentă şi în 2016

Extremă stânga - Camilla Herrem (Norvegia), prezentă şi în 2016

Inter stânga - Vladlena Bobrovnikova (Rusia),

Centru - Stine Oftedal (Norvegia)- prezentă şi în 2018

Pivot - Ana Debelic (Croaţia), prima prezenţă

Inter dreapta - Nora Mørk (Norvegia) - prezentă şi în 2014 şi 2016

Extremă dreapta - Jovanka Radicevic (Muntenegru), prezentă şi în 2012

Apărător - Line Haugsted (Danemarca), prima prezenţă

MVP: Estelle Nze Minko (Franţa) - prima prezenţă