Fostul pilot de F1 Niki Lauda a fost înmormântat la Viena: Numeroase personalităţi au venit să-şi ia rămas bun de la marele campion | VIDEO

La înmormântarea lui Niki Lauda şi-au făcut apariţia preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, Sir Jackie Stewart, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Alain Prost sau Arnold Schwarzenegger. Conform BBC, trupul lui Niki Lauda a fost adus dimineaţă la Catedrala Sfântul Ştefan din Viena. În dimineaţa zilei de miercuri, o ploaie torenţială s-a abătut asupra oraşului. La faţa locului a apărut şi Daniel Bruhl, actorul care l-a interpretat pe Niki Lauda în celebrul film "Rush", care spune povestea pilotului şi se axează pe tragicul accident din 1976 de la Nürburgring, când a rămas blocat în monopostul său în timp ce acesta a fost cuprins de flăcări, dar şi pe celebra rivalitate dintre Lauda şi James Hunt.

VIDEO: F1 legend Niki Lauda's coffin is carried inside Stephen's Cathedral in Vienna, ahead of a public mass and a private funeral. The sports legend died on May 20 at the age of 70 pic.twitter.com/z4FxLwDWOo