Gabriela Ruse ajunge în turul al doilea la China Open. Pe cine va înfrunta jucătoarea română

Gabriela Ruse, care ocupă, la acest moment, locul 98 în clasamentul WTA, s-a calificat joi dimineață în turul doi al turneului WTA 1000 China Open de la Beijing, competiție în care câștigătoarea va primi 1,1 milioane de dolari.

În primul tur, Gabriela Ruse a învins-o pe slovaca Rebecca Sramkova, care este locul 55 mondial, cu scorul 6-2, 6-2. Meciul dintre cele două jucătoare a durat 70 de minute.

În turul doi, Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 16, americanca Emma Navarro.

Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari și 35 de puncte în clasamentul WTA.