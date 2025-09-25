Prima pagină » Sport » Gabriela Ruse ajunge în turul al doilea la China Open. Pe cine va înfrunta jucătoarea română

Gabriela Ruse ajunge în turul al doilea la China Open. Pe cine va înfrunta jucătoarea română

Gabriela Ruse s-a calificat în turul doi la China Open, după ce a învins-o pe Rebecca Sramkova. În cel de-al doilea tur, românca va juca împotriva favoritei 16, Emma Navarro.
Nițu Maria
25 sept. 2025, 09:19, Sport

Gabriela Ruse, care ocupă, la acest moment, locul 98 în clasamentul WTA, s-a calificat joi dimineață în turul doi al turneului WTA 1000 China Open de la Beijing, competiție în care câștigătoarea va primi 1,1 milioane de dolari.

În primul tur, Gabriela Ruse a învins-o pe slovaca Rebecca Sramkova, care este locul 55 mondial, cu scorul 6-2, 6-2. Meciul dintre cele două jucătoare a durat 70 de minute.

În turul doi, Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 16, americanca Emma Navarro.

Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari și 35 de puncte în clasamentul WTA.