Prima pagină » Sport » Gazdă nouă pentru Turneul Campioanelor din 2026, întrecere care încheie sezonul din circuitul mondial feminin de tenis

Gazdă nouă pentru Turneul Campioanelor din 2026, întrecere care încheie sezonul din circuitul mondial feminin de tenis

Asociația Feminină de Tenis (WTA) a anunțat miercuri că ediția din 2026 a Turneului Campioanelor (WTA Finals) va avea loc la Indian Wells, în Statele Unite ale Americii, în perioada 8-15 noiembrie, după doi ani în care întrecerea care încheie sezonul s-a desfășurat la Riad, Arabia Saudită.
Gazdă nouă pentru Turneul Campioanelor din 2026, întrecere care încheie sezonul din circuitul mondial feminin de tenis
sursă foto: Artur Widak / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
01 iul. 2026, 20:43, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Indian Wells Tennis Garden oferă o scenă excepțională pentru Turneul Campioanelor. De la facilitățile de clasă mondială și baza pasionată de fani până la experiența dovedită în organizarea unor competiții de elită, arena oferă tot ce este necesar pentru a pune în valoare cel mai bun tenis feminin. Suntem încântați să aducem WTA Finals în sudul Californiei și să continuăm dezvoltarea unuia dintre cele mai importante campionate din sportul mondial”, a declarat Valerie Camillo, președintele WTA.

Turneul Campioanelor le reunește pe cele mai bune opt jucătoare și opt perechi de dublu din circuitul mondial WTA la final de sezon.

Complexul de la Indian Wells este considerat unul dintre cele mai prestigioase din tenis. Este gazda tradițională a turneului din primăvară BNP Paribas Open și unul dintre cele mai apreciate locuri din circuit atât de jucătoare, cât și de spectatori.

Philippe Dore, director de marketing al Indian Wells Tennis Garden, a salutat acordul cu WTA.

„Suntem onorați să colaborăm cu WTA pentru organizarea Turneului Campioanelor la Indian Wells Tennis Garden. Primirea celor mai bune jucătoare din lume la finalul sezonului reprezintă o oportunitate extraordinară de a celebra tenisul feminin. Așteptăm cu nerăbdare să oferim o atmosferă demnă de unul dintre cele mai importante evenimente ale acestui sport”, a spus oficialul.

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor a fost câștigată de Elena Rybakina, care a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 7-6 (0). Rybakina a încheiat turneul fără înfrângere, cucerind în premieră trofeul și devenind prima jucătoare din Kazahstan care câștigă competiția.

În proba de dublu, trofeul a fost câștigat de perechea formată din Veronika Kudermetova și Elise Mertens, care au învins în finală cuplul Tímea Babos / Luisa Stefani, cu 7-6 (7-4), 6-1.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da