Gazdă nouă pentru Turneul Campioanelor din 2026, întrecere care încheie sezonul din circuitul mondial feminin de tenis

„Indian Wells Tennis Garden oferă o scenă excepțională pentru Turneul Campioanelor. De la facilitățile de clasă mondială și baza pasionată de fani până la experiența dovedită în organizarea unor competiții de elită, arena oferă tot ce este necesar pentru a pune în valoare cel mai bun tenis feminin. Suntem încântați să aducem WTA Finals în sudul Californiei și să continuăm dezvoltarea unuia dintre cele mai importante campionate din sportul mondial”, a declarat Valerie Camillo, președintele WTA.

Turneul Campioanelor le reunește pe cele mai bune opt jucătoare și opt perechi de dublu din circuitul mondial WTA la final de sezon.

Complexul de la Indian Wells este considerat unul dintre cele mai prestigioase din tenis. Este gazda tradițională a turneului din primăvară BNP Paribas Open și unul dintre cele mai apreciate locuri din circuit atât de jucătoare, cât și de spectatori.

Philippe Dore, director de marketing al Indian Wells Tennis Garden, a salutat acordul cu WTA.

„Suntem onorați să colaborăm cu WTA pentru organizarea Turneului Campioanelor la Indian Wells Tennis Garden. Primirea celor mai bune jucătoare din lume la finalul sezonului reprezintă o oportunitate extraordinară de a celebra tenisul feminin. Așteptăm cu nerăbdare să oferim o atmosferă demnă de unul dintre cele mai importante evenimente ale acestui sport”, a spus oficialul.

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor a fost câștigată de Elena Rybakina, care a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 7-6 (0). Rybakina a încheiat turneul fără înfrângere, cucerind în premieră trofeul și devenind prima jucătoare din Kazahstan care câștigă competiția.

În proba de dublu, trofeul a fost câștigat de perechea formată din Veronika Kudermetova și Elise Mertens, care au învins în finală cuplul Tímea Babos / Luisa Stefani, cu 7-6 (7-4), 6-1.