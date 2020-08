George Bates e gata să-şi amputeze un picior ca să participe la Jocurile Paralimpice

George Bates suferă de sindrom complex de durere regională. Astfel, el nu poate să meargă fără asistenţă. Conform noilor reglementări însă, această dizabilitate îl face ineligibil pentru participarea la Jocurile Paralimpice în echipa de baschet în scaun cu rotile a Marii Britanii.

George nici nu vrea să audă de aşa ceva şi a declarat într-un interviu că este dispus să-şi amputeze piciorul.

George Bates - Jucător în naţionala Marii Britanii de baschet în scaun cu rotile: Am renunţat la viaţa mea pentru a avea această carieră, mă antrenez de 10 ani aşa că a fost cu adevărat sfâşietor şi şocant. Am avut oportunitatea să-mi fie amputat piciorul când aveam în jur de 15 ani, am decis să nu o fac. Aşa că a fost o variantă realistă când eram mai tânăr. Privind în trecut, îmi doresc să-mi fi tăiat piciorul. Ar fi făcut lucrurile mai uşoare. Nu m-am gândit niciodată că o să fiu într-o astfel de situaţie în care să ai o dizabilitate nu este suficientă pentru a participa la un sport pentru cei cu dizabilităţi.