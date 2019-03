Germania-Serbia | MOMENTUL dramatic în care un celebru fotbalist este accidentat pe teren: A fost la un pas de a-şi rupe piciorul | FOTO, VIDEO

Atacantul de 23 de ani s-a văzut căzut la pământ după ce Milan Pavkov l-a călcat pe picior. Din fericire pentru Sane, acesta a scăpat de o accidentare gravă, dar nu a mai putut continua meciul. A ieşit şchiopătând.

"A fost un fault greşit. Sane a avut noroc că a scăpat fără o accidentare, aceste faulturi pot rupe oase", a precizat la finalul partidei selecţionerul Germaniei, Joachim Low, care a adăugat că jucătorul va fi pe teren în meciul din preliminariile pentru EURO 2020, contra Olandei, de duminică, 24 martie.

Partida s-a încheiat 1-1. Luka Jovic a deschis scorul pentru Serbia în prima repriză, în timp ce nemţii au egalat prin reuşita lui Leon Goretzka.

@ManCity @PepTeam this is bollox Why let him play ( especially 90 mins ) #Sané pic.twitter.com/21oyHijPnX

Leroy Sane is sooooo lucky to have escaped without breaking his leg tonight - this was VILE! #MCFC #Sane https://t.co/UpcTfEZe4W