„Greii” de la US Open se pregătesc în cantonamente de milioane în State

Când vrei să câştigi un Grand Slam, pregătirea ta trebuie să fie la superlativ.

Novak Djokovic nu face legea doar când vine vorba de clasamentul din tenisul masculin. Are mai multe penthouse-uri în New York, oraşul unde se joacă US Open.

Două dintre apartamentele lui sunt aproape unul lângă altul, în cel mai luxos cartier din oraş. Fiecare este dotat cu piscină, sală de forţă cu spa şi cinema.

De când a devenit mamă, Serena Williams s-a retras în oaza ei din Palm Beach, Florida.

Domeniul de aproape 3 milioane de dolari se întinde pe jumătate de hectar şi are propria bază de tenis, cinci dormitoare şi un parc mare care înconjoară vila familiei.