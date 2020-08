Halep a fost eliminată de la turneul de la Praga

Simona Halep a fost eliminată din turneul de la Praga în proba de dublu. Perechea formată din Halep şi Barbora Strycova a pierdut împotriva rusoaicelor Veronika Kudermetova şi Anastasia Pavlyuchenkova. Meciul s-a terminat 3-6, 6-3, 8-10.

Pentru Halep, parcursul din turneul de la Praga nu se opreşte aici. Românca va juca împotriva Barborei Kreijcikova în optimile turneului. Halep eliminat-o în şaisprezecimi pe Polona Hercog, iar Kreijcikova pe Patricia Ţig.

Ana Bogdan şi Irina Begu sunt şi ele în optimi. Vor juca cu Lesia Tsurenko şi respectiv Leonie Kung. La proba de dublu, Monica Niculescu şi Ramona Olaru se pot înfrunta în sferturile de finală cu Ana Bogdan şi Patricia Ţig.

Simona a postat pe Twitter un mesaj în care spune că i-a lipsit competiţia:

Did you miss it as much as I did?! 🙏 pic.twitter.com/YcPqy2a73O