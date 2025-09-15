Handbal. Magda Balsam, pe locul întâi în clasamentul marcatoarelor din Liga Florilor, după 3 etape

După primele trei etape ale campionatului de handbal feminin, internaționala poloneză de la CSM Slatina, Magda Balsam, ocupă primul loc în clasamentul marcatoarelor din Liga Florilor, cu 22 de goluri (7 goluri de la 7 metri).

Extrema dreaptă are o medie de 7,33 goluri pe meci și un procentaj de 92% la finalizare (22/24).

Podiumul este completat de două românce.

Sorina Maria Grozav (CSM Corona Brașov) ocupă locul secund, cu 20 goluri în trei partide (7 din aruncări de la 7 metri), o medie de 6,33 reușite pe meci, dar cu un procentaj de reușită de numai 57% (20/35).

Pe a treia poziție se regăsește Alexia Niță (HC Zalău), cu 19 goluri, cu o medie de 6,33 și cu o eficiență de 79% (19/24), confirmându-și statutul de tânără speranță a handbalului românesc.

Ca medie de reușite pe meci Alba Chiara Spugnini Santome (Minaur Baia Mare) este în frunte, cu 8 goluri pe partidă, jucând doar în două partide.

Campioana României, CSM București, nu are nicio jucătoare în Top 10, Anne Mette Hansen fiind a 11-a, cu 16 reușite din 18 aruncări (89%).

Corona Brașov ocupă prima poziție în clasament, la egalitate de puncte cu CSM București, dar cu golaveraj mai bun (105-66 față de 105-94), ambele formații având victorii pe linie.

Totodată, și Gloria Bistrița, care ocupă locul 3, are maximum de puncte (4), dar un meci mai puțin disputat, partida cu Minaur Baia Mare din runda a treia fiind programată pentru 24 septembrie.

CSM Slatina se află pe locul 4, cu 4 puncte, după două victorii și un eșec.