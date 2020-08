Inter a ajuns în finala Europa League

Inter Milano nu a avut milă de Şahtior în semifinalele Europa League. Lautaro Martinez şi Lukaku au ajuns la 54 de goluri marcate în acest sezon. Ultimele 4 reuşite au venit în poarta lui Şahtior.

Inter o va întâlni în finala Europa League pe Sevilla iar belgianul Lukaku are şansa de a-l egala pe "Fenomenul" Ronaldo. Acesta marcat 34 de goluri în sezonul de debut la Inter, cu unul mai mult decât are Lukaku în prezent.

Romelu Lukaku - Atacant Inter Milano: Echipa se descurcă foarte bine. Toată lumea încearcă să dea totul. Am lucrat din greu în cantonamentul pe care l-am avut. A fost dificil, dar cred că acum se văd rezultatele efortului pe care l-am depus. Fizic şi tactic cred că toată lumea e la 100%. Suntem aici să câştigăm, dar cred că echipa împotriva căreia vom juca e favorită.

"Greenwood is coming through, Martial and Rashford, I expected all of that.



"I'm really happy for them, they look really good for next season."



Romelu Lukaku reflects on Inter's 5-0 demolition of Shakhtar and comments on his old side Man United...#Club2020 pic.twitter.com/yf2nGCKqzr