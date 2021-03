Interviu cu Daniel Niculae. Care a fost idolul său în copilărie: "L-am admirat mult, un jucător FANTASTIC"

Nico, eşti printre foarte puţinii fotbalişti români care au reuşit în Franţa, un fotbal total, greu accesibil. Cum ai reuşit adaptarea aşa de bine?

Să ştii ca nici mie nu mi-a fost uşor. Este o încercare peste care trebuie să treci, să ştii să te adaptezi, o nouă lume cu altă limbă, alt vestiar, altă ţară, alte obiceiuri. Trebuie să munceşti mult mai mult pentru că nu mai eşti în acel confort în care erai obişnuit.

Cum a fost sezonul din Principat, la Monaco?

Semnasem cu Monaco deja din iarnă, iar cei de la Auxerre ştiau lucrul acesta. Asta nu m-a împiedicat să fac un sezon foarte bun şi să-mi ajut echipa să ocupe un loc 3 (ne-am bătut la titlu până la final în acel sezon). La Monaco am început foarte bine, cu o pregătire pe măsură, un club mare al Franţei. Am început campionatul bine, am înscris goluri şi totul părea a fi un sezon de vis până la mijlocul lui octombrie cand, m-am accidentat, culmea, la un meci al naţionalei contra…Franţei! Apoi a urmat o perioadă lungă de recuperare şi nu am mai jucat decât puţin în decembrie-ianuarie forţând glezna, dar riscând o recidivă…

Ai jucat si marcat foarte mult pentru echipa ta de suflet, Rapid. Îţi aminteşti un meci de referinţă, unul special pentru tine?

Păi…îmi este foarte greu să-mi aleg un meci de suflet la echipa mea de suflet pentru că toate, dar toate, au însemnat ceva aparte. Sunt unul dintre foarte puţinii suporteri care şi-au îndeplinit visul de a juca şi a face performanţă în tricoul echipei iubite. De la meciurile împotriva rivalelor la juniori, la jocul de debut, la primul gol înscris, la jocurile de primă liga sau cupe europene, fiecare are însemnătatea lui!

Care a fost idolul/modelul tău de fotbalist în perioada junioratului?

Tot timpul l-am admirat pe Henry. Un jucator fantastic, longilin, dar foarte tehnic şi cu o viteză…wow! Apoi, Diego Tristan din acea SuperDepor! Dar ai mei au fost mai aproape…pe Giulesti i-am văzut şi m-au inspirat Fane Ţâră, Iulian Chiriţă, Daniel Pancu.

