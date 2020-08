Irina Begu, eliminată din primul tur US Open: a pierdut în două seturi cu Petra Kvitova

Primul meci, prima înfrângere. Irina Begu nu a reuşit surpriza în primul tur la US Open. Fosta campioană de la Wimbledon, Petra Kvitova, a învins-o în 2 seturi. Doar 5 game-uri a reuşit să câştige Begu pe parcursul partidei.

Fără Simona Halep, speranţele într-un parcurs lung la US Open se leagă de Sorana Cîrstea, Patricia Ţig şi Mihaela Buzărnescu. România nu are niciun reprezentant pe tabloul principal la masculin.

