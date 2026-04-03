James Rodríguez, căpitanul echipei Columbiei de fotbal, spitalizat după o deshidratare severă

Potrivit informațiilor medicale transmise vineri de Federația Columbiană de fotbal, James Rodríguez a rămas sub observație strictă timp de 72 de ore, perioadă în care a primit tratament de hidratare controlată pentru stabilizarea parametrilor organismului.

Medicii au exclus, însă, orice leziuni osoase sau musculare. Fotbalistul a fost externat și își va continua recuperarea la domiciliu.

Moment sensibil înaintea Cupei Mondiale

Incidentul are loc într-un context delicat pentru naționala Columbiei, cu mai puțin de trei luni înaintea debutului la Cupa Mondială din 2026. Columbia face parte din Grupa K, alături de Uzbekistan, Republica Democrată Congo și Portugalia, iar starea fizică a căpitanului generează îngrijorare.

În vârstă de 34 de ani, James evoluează acum la Minnesota United, în Major League Soccer. Totuși, participarea sa recentă a fost limitată, acumulând doar aproximativ 40 de minute în ultimele meciuri.

În carieră, fotbalistul columbian a evoluat, printre altele, pentru Real Madrid, cu care a câștigat două Ligi ale Campionilor, precum și pentru Bayern Munchen, cu care a devenit campion în Bundesliga.

Deși a fost externat, este foarte probabil ca mijlocașul să rateze partida echipei Minnesota cu LA Galaxy, programată sâmbătă.