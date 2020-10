Jordan Henderson este fotbalistul anului în Premier League

Jordan Henderson de la Liverpool a fost ales de FWA (Asociaţia Jurnaliştilor de Fotbal din Marea Britanie) fotbalistul anului. Căpitanul „Cormoranilor” i-a învins pe rivalii Marcus Rashford de la Manchester United şi Kevin De Bruyne de la Manchester City ca să câştige premiul.

Henderson a spus că „Indiferent cât de mult apreciez premiul, nu pot să-l accept de unul singur. Cred că nimic din ce am reuşit sezonul acesta, sau chiar în toată cariera mea nu am reuşit de unul singur. Le datorez multe lucruri multor oameni, dar în special coechipierilor mei, care au fost incredibili şi merită acest premiu la fel de mult ca mine. Tot ce am reuşit se datorează fiecărui membru al echipei, am fost brilianţi. Şi nu numai în meciuri, nu numai când am creat momente de prima pagină a ziarelor, ci în fiecare zi la antrenamente.”

Mijlocaşul englez a dat 4 goluri şi 5 pase de gol pentru Liverpool în acest sezon şi a devenit primul căpitan al lui Liverpool care ridică trofeul Premier League. Henderson a adus primul titlu pe Anfield după 30 de ani.