Juan Manuel Correa, pilot F2, se află în comă indusă la o săptămână după accidentul din Belgia în care un alt pilot şi-a pierdut viaţa

În urma coliziunii cu Anthoine Hubert, Correa şi-a fracturat ambele picioare şi coloana vertebrală.

Pilotul în vârstă de 20 de ani a fost transportat, din Liege, la un spital din Londra, unde se află internat la terapie intensivă, după ce au apărut mai multe complicaţii.

Familia lui Juan Manuel Correa a redactat un comunicat de presă, publicat pe pagina oficială a pilotului, în care a oferit noi detalii cu privire la starea americanului: ”La sosirea sa în Londra, Juan Manuel a fost diagnosticat cu probleme respiratorii. Este o afecţiune comună apărută în urma accidentelor grave. Juan Manuel se află într-o stare de comă indusă şi i se asigură respiraţia artificială. Juan Manuel este în stare critică, dar stabilă”.

Incase you missed it.



Tragic video of the Formula 2 crash that claim the life of French driver, Anthoine Hubert leaving Juan Manuel Correa in "critical but stable" condition.



Our thoughts with the families🙏 #Correa #Formula1 pic.twitter.com/GmUyNctBrR