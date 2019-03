Kerber, reacţie DURĂ după înfrângerea în faţa Biancăi Andreescu: Eşti cea mai mare regină a dramelor pe care o ştiu. MOMENTUL incidentului | VIDEO

Scena neobişnuită la un nivel atât de înalt s-a întâmplat la strângerea de mână de după finalul meciului câştigat de Bianca. Iar microfoanele de fond au captat momentul în care Kerber îi spune Biancăi, ”eşti cea mai mare regină a dramelor pe care o ştiu” înainte să dea mâna cu arbitrul de scaun şi să plece dezamăgită din arenă. După meci, Andreescu a fost întrebată despre momentul controversat: ”A spus ceva, dar nu sunt sigură ce. Nu am spus nimic, oricum, eu încerc să nu mă concentrez pe asta. Doar voi lăsa tenisul să vorbească pentru mine”, a fost reacţie jucătoarei născute în România.

În timpul meciului, Bianca a cerut de două ori intervenţia fizioterapeutului pentru a-şi rezolva probleme fizice, a părut că e foarte obosită, dar de fiecare dată a găsit soluţii pentru a contracara jocul adversarei pe care a doborât-o şi în finala de la Indian Wells. Mai multe informaţii care circulă în presa străină spun că Bianca a avut obiceiul de a întârzia serviciul lui Kerber în momentele importante, dar şi că micul conflict dintre cele două jucătoare ar fi început la Indian Wells, când canadianca de origine româncă ar fi lovit de mai multe ori agresiv spre corpul adversarei, pentru a transmite un mesaj puternic.

Bianca Andreescu îşi continuă ascensiunea fulminantă, iar victoria în faţa nemţoaicei a fost a zecea a ultimelor 16 zile. Pentru un loc în sferturile de finală de la Miami, Bianca va sta faţă în faţă cu Anett Kontaveit, o jucătoare din Estonia, de 24 de ani, clasată pe locul 19 WTA.

