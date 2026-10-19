Legendarul Ari Vatanen, invitat special la etapa finală a sezonului de viteză în coastă de la Brașov

Legendarul pilot va participa la eveniment alături de echipa Engage Racing și va efectua urcări demonstrative la volanul noului BMW i3 50 xDrive, un model electric care urmează să debuteze pe piață la 30 octombrie, anunță luni Federația Română de Automobilism Sportiv.

În vârstă de 74 de ani, Vatanen este una dintre figurile emblematice ale automobilismului mondial. Finlandezul a câștigat titlul mondial de raliuri în 1981 și s-a impus de patru ori în Raliul Dakar, în 1987, 1989, 1990 și 1991.

Numele său este legat și de una dintre cele mai spectaculoase demonstrații din istoria motorsportului. El a obținut victoria în 1988 la celebra cursă de viteză în coastă de la Pikes Peak, în Statele Unite ale Americii. Performanța, realizată la volanul unui Peugeot 405 Turbo 16, a fost imortalizată în scurtmetrajul „Climb Dance”, regizat de Jean-Louis Mourey.

Un invitat de marcă la finalul sezonului

Prezența lui Vatanen la Brașov este legată de proiectul Engage Racing, echipă care concurează cu modelul electric BMW i4 Racing, dezvoltat pentru competițiile de motorsport. Finlandezul va fi prezent duminică, 25 octombrie, în parcul de service amenajat în zona Livada Poștei, unde se va întâlni cu fanii.

Ulterior, el va efectua urcări demonstrative pe traseul dintre Brașov și Poiana Brașov, la volanul noului BMW i3 50 xDrive. Potrivit organizatorilor, evenimentul va reprezenta una dintre primele prezentări publice ale modelului la nivel mondial și prima oportunitate pentru publicul larg de a vedea automobilul înainte de lansarea comercială.

Trofeul Poiana Brașov are o semnificație specială pentru Engage Racing. În urmă cu șase ani, competiția de la Poiana Brașov a marcat debutul proiectului electric, cu un MINI Cooper SE pilotat de Andrei Barbu.

În sezonul 2026, echipa a participat în două campionate naționale și a obținut deja titlul la clasa Electrice în Campionatul Național de Super Rally.

O carieră care depășește lumea raliurilor

După retragerea treptată din competițiile de top, Ari Vatanen a fost implicat și în viața politică europeană, fiind membru al Parlamentului European între 1999 și 2009. În această perioadă, a susținut inițiative privind siguranța rutieră, transporturile și mobilitatea.

Colaborarea sa cu BMW include o participare în Raliul Finlandei la volanul unui BMW M3 E30 de Grupa A, pregătit de Prodrive. Marca germană a obținut două victorii în Campionatul Mondial de Raliuri cu un model similar, una dintre acestea fiind reușită în Raliul Corsicii din 1987 de francezul Bernard Béguin.