Simone Tempestini concurează la etapa finală a Campionatului European de Raliuri, în Portugalia

În vârstă de 32 de ani și proaspăt campion național absolut pentru a 11-a oară în ultimele 12 sezoane, Tempestini are 52 de puncte în clasamentul european și ocupă poziția a cincea, la un singur punct în urma polonezului Jakub Matulka, aflat pe locul al patrulea.

Tempestini va concura alături de copilotul Francesca Maior, la volanul unui model Škoda Fabia RS Rally2.

O clasare bună în Portugalia i-ar putea permite pilotului român să urce pe poziția a patra la finalul sezonului, egalând cea mai bună performanță a sa în competiția continentală, obținută în 2023.

„E un traseu pe care am avut niște rezultate foarte frumoase în ultimii ani și abia aștept să înceapă cursa. Sper într-o clasare în topul clasamentului”, a declarat Tempestini înaintea startului oficial, programat vineri.

Pilotul clujean, legitimat la Napoca Rally Academy, a efectuat deja primele teste pe macadamul portughez, alături de Francesca Maior.

Competiția încheie sezonul Campionatului European de Raliuri din 2026. Etapa include 17 probe speciale, cu o distanță totală cronometrată de 181,1 kilometri.

MRF Tyres, aproape de al doilea titlu consecutiv

Pe lângă obiectivul individual, Tempestini poate contribui la câștigarea titlului european pe echipe de către MRF Tyres. Formația constructorului indian conduce clasamentul echipelor cu 179 de puncte, având un avans de 44 de puncte față de principala urmăritoare, The Racing Factory Motorsport Solutions, înaintea ultimei etape.

Dacă rezultatele din Portugalia menține avantajul acumulat, MRF Tyres va obține al doilea titlu consecutiv în competiția continentală pe echipe. Tempestini îi va avea printre coechipieri și pe un alt pilot român, Andrei Gîrtofan, care va concura alături de copilotul Dorin Pulpea.

MRF Tyres urmărește al patrulea titlu european pe echipe din palmares, după succesele din 2022, 2023 și 2025.

65 de echipaje, la startul ultimei etape

Raliul Portugaliei 2026 va reuni, potrivit informațiilor organizatorilor, 65 de echipaje. România va fi reprezentată de patru piloți: Simone Tempestini, Andrei Gîrtofan, Reis Suliman și Cristian Dolofan.

Printre numele importante înscrise în competiție se numără britanicul Kris Meeke, finlandezul Roope Korhonen, letonul Mārtiņš Sesks și bulgarul Nikolay Gryazin, piloți cu rezultate notabile și în Campionatul Mondial de Raliuri.