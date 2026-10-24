Simone Tempestini, liderul de noapte al cursei finale din Campionatul European de Raliuri

Clujeanul a început în forță raliul din Portugalia, câștigând prima probă și revenind la conducerea unei etape din Campionatul European de Raliuri. La volanul unei Škoda Fabia RS Rally2, pilotul Team MRF Tyres a înregistrat timpul de 1:57,6 pe traseul asfaltat de 2,92 km, cu 1,2 secunde avantaj față de următorul clasat, bulgarul Nikolay Griazin, fost concurent din Top 3 mondial în WRC2.

De 11 ori campion al României, Tempestini concurează alături de Francesca Maior și urmărește locul patru în clasamentul final al sezonului, având nevoie de o clasare tot în primii patru în acest weekend pentru a-și îndeplini obiectivul.

„Nu sunt pe deplin mulțumit de evoluția mea”, a spus Tempestini, care luptă pentru locul al patrulea în clasamentul final al ERC din 2026. „La început, cred că în al doilea viraj, nu am frânat și am ieșit puțin larg. Mi-a plăcut foarte mult. Îmi place genul acesta de pilotaj, cu anvelope de macadam pe asfalt”, a adăugat acesta.

Programul de sâmbătă cuprinde opt probe pe macadam, totalizând 100,18 km, prima fiind programată chiar în această dimineață. Echipajele vor avea doar o intervenție de service la distanță în Boticas, ceea ce sporește importanța conservării mașinilor.

România mai are alți trei piloți la start, Andrei Gîrtofan fiind pe 15 după prima probă, Cristian Dolofan pe 50, iar Reis Suliman pe 58. Printre cei care se mai află la startul din Portugalia se numără Martins Sesks, Roope Korhonen sau Vile Vatanen.