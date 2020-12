Lewis Hamilton revine pe circuit. Pilotul s-a vindecat de COVID-19 şi va participa la ultmul Grand Prix al anului

Lewis Hamilton s-a vindecat de COVID-19 şi e pregătit să revină pe circuit. El va concura în acest weekend, la ultmul Grand Prix al anului, la Abu Dhabi.

Britanicul va reveni la volanul monopostului său, iar cel care i-a ţinut locul, George Russell, se va întoarce la Williams.

Hamilton a spus deja pe reţelele de socializare cum a fost pentru el perioada de izolare şi cât de mult aştepta să se întoracă pe pistă.

Lewis Hamilton: Salutare tuturor! Sper că sunteţi cu toţii bine. Ştiu că nu am ţinut prea mult legătura cu voi săptămâna asta, dar a fost una dintre cele mai grele săptămâni pe care le-am avut. M-am trezit azi simţindu-mă minunat şi am făcut exerciţii pentru prima dată şi vroiam doar să vă transmit că sunt ok.