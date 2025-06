Luni începe finala Ligii Naționale de Baschet Masculin: CSM Oradea – U-BT Cluj-Napoca

Primul meci al finalei, care se dispută pe sistemul cel mai bun din cinci partide, este programat luni de la ora 19.00 îm Oradea Arena.

Se duelează echipele care au încheiat sezonul regulat pe primele două poziții ale clasamentului. Oradea a avut 27-3 la general, iar Clujul a terminat cu 24-6. Cele două și-au împărțit victoriile în confruntările directe, fiecare impunându-se pe terenul celeilalte.

În avancronica finalei, reprezentanții CSM Oradea notează că este cea de-a 3-a finală consecutivă și a 4-a întâlnire în ultimul act al campionatului național al României între aceste echipe. De fiecare dată U-BT a învins. Este vorba despre 3-2 în 2021, 4-2 în 2023, respectiv 4-1 în 2024.

În playoff, CSM-ul a trecut de SCM U Craiova (3-0 la general) și CSO Voluntari (3-2). În schimb, U-BT a dispus în ordine de Rapid București (3-0) și CS Vâlcea 1924 (3-0).

Meciul al doilea se va disputa miercuri, tot la Oradea, iar apoi seria se va muta în BT Arena, cu meciurile 3 și 4, iar meciul 5, dacă va fi nevoie, se va disputa tot la Oradea, pe 13 Iunie.

Este și o nouă confruntare între Cristian Achim și Mihai Silvășan, cei mai longevivi antrenori în activitate din Liga Națională de baschet masculin.

„CSM CSU Oradea are avantajul terenului propriu și speră să beneficieze de aportul publicului local în fața unui oponent redutabil. Din punct de vedere tactic, roș-albaștrii vor încerca să controleze ritmul jocului, cunoscut fiind faptul că în actuala alcătuire, cu Zavier Simpson la poziția 1, U-BT forțează acțiuni de atac în mare viteză cu finalizare din primele secunde de atac, înainte de a permite defensivei adverse să se organizeze și să se așeze. Ritmul jocului și controlul asupra modului de desfășurare al acestuia sunt elementele principale asupra cărora se vor focusa cele două echipe”, transmit cei de la CSM Oradea, într-un comunicat.

Ei notează că se anunță o misiune extrem de dificilă, dat fiind faptul că Sasu Salin, DJ Seeley, Patrick Richard și Mihai Măciucă sunt jucători redutabili la aruncările de la mare distanță. În plus, Clujul are un om în plus în rotația de bază în condițiile în care este de așteptat ca ambele echipe să mizeze exclusiv pe jucătorii cu experiență și consacrați, ce pot livra imediat pentru propria echipă.

„Ambele echipe au câte șapte jucători străini în loturi, dar pos utiliza cel mult șase într-un meci. Dacă Oradea a mizat la toate meciurile din platyoff pe același efectiv de șase, formația din Cluj-Napoca a rotit, jucând câte un meci fără Simpson, Salin, Hankins și Mejeris, respectiv două fără Stephens. Singurul jucător străin utilizat în toate partidele din playoff a fost DJ Seeley”, scriu cei de la CSM Oradea.