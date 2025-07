Franța: Bebeluș de 4 luni testat pozitiv la cocaină. Părinții au fost puși sub acuzare

Un bebeluș de patru luni a fost testat pozitiv la cocaină la spitalul din Béziers (Hérault) vineri, a aflat Le Parisien din surse judiciare, confirmând o informație difuzată de BFMTV.

Ambii părinți au fost puși sub acuzare.

Cuplul s-a dus la spital pentru a-l examina pe băiețel, care avea mai multe vânătăi pe corp. Dar analizele efectuate asupra bebelușului au arătat că era pozitiv la cocaină.

Părinții sugarului au fost apoi plasați în arest preventiv. Aceștia neagă că ar fi responsabili de rănile copilului lor și de prezența drogurilor dure în organismul acestuia. Sâmbătă, ei au fost prezentați în fața unui judecător de instrucție, înainte de a fi puși sub acuzare.

În plus, tatăl a fost pus sub acuzare pentru violență și amenințări cu moartea împotriva partenerei sale. El a fost plasat în arest preventiv. Mama copilului a fost plasată sub control judiciar.