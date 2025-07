Avion militar al Forțelor Aeriene din Bangladesh s-a prăbușit într-un colegiu din Dhaka, cel puțin o persoană a murit

Un avion F-7 aparținând Forțelor Aeriene din Bangladesh s-a prăbușit luni în cartierul Uttara din capitala Dhaka, intrând într-o clădire a colegiului Milestone, potrivit autorităților.

Conform DhakaTribune, incidentul a fost raportat la ora locală 13:18, iar opt unități de pompieri din diverse zone, inclusiv Uttara, Tongi și Mirpur au intervenit imediat.

BREAKING: A BAF F-7 BGI training jet has crashed onto Milestone College campus in Uttara, #Dhaka. Fire and smoke seen rising as chaos unfolds. Casualties are feared. Firefighters and military teams are on the scene. #PrayForUttara #PlaneCrash #Dhaka #Bangladesh pic.twitter.com/Cnn5dHJP7K

— Rifat Alam (@RifatAlam007) July 21, 2025