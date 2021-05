Marius Şumudică nu vrea la FCSB. „Gigi Becali rămâne prietenul meu, dar nu vom putea colabora niciodată”

Marius Şumudică a anunţat, joi seară, că s-a decis să refuze oferta de la FCSB. Acesta a menţionat că va rămâne prieten cu George Becali, însă nu ar putea colabora cu el.

„Am decis să nu colaborăm. Este cel mai bine şi pentru mine şi pentru Gigi Becali. Sufleteşte nu am putut face pasul, deşi profesional era bine. Am ajuns la Constanţa, am stat de vorbă cu staful meu, nu am ajuns la un consens şi am decis de comun acord că este bine să nu facem acest pas. Dânsul nu putea colabora cu staful meu, eu nu cu al lui. Gigi Becali rămâne prietenul meu, dar nu vom putea colabora niciodată.”, a declarat Marius Şumudică, la Digi Sport.

Şumudică ar fi primit un salariu de 20.000 de euro pe lună, dacă ar fi acceptat oferta lui George Becali. De asemenea, patronul FCSB i-a promit un bonus de 500.000 de euro dacă duce echipa în grupele Champions League, 200.000 de euro dacă FCSB se califică în grupele Europa League şi 5.000 de euro dacă intră în grupele Conference League.

George Becali a anunţat, miercuri seară, că Marius Şumudică este noul antrenor al FCSB. „Am luat legătura cu Şumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Şumudică va fi antrenorul.”, a spus patronul FCSB.