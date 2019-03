Mesajul postat de Simona Halep pe Twitter, la câteva ore după accederea în sferturile turneului de la Miami

”Voi fi fericită toată noaptea. Sunt foarte bucuroasă să mă întorc în sferturi, la turneul de la Miami Open”, a scris Halep site-ul de socializare.

Simona Halep e sfertfinalistă la Miami pentru a patra oară în carieră. Fostul lider mondial nu a avut ce discuta cu Venus Williams, a câştigat clar, scor 6-3, 6-3 în 73 de minute, a obţinut a patra victorie consecutivă în faţa americancei, iar acum aşteaptă meciul cu chinezoaica Qiang Wang.

Adversara Simonei se află în cea mai bună perioadă a carierei şi indiferent de rezultatul final, de săptămâna viitoare îşi va îmbunătăţi clasamentul WTA, urmând să ocupe cel puţin locul 15 mondial. Ea se află pentru a doua oară într-un sfert de finală într-un turneu din categoria Premier Mandatory.

