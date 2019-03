Multipla campioană de Grand Slam, Martina Navratilova, despre Bianca Andreescu: Este precum Andy Murray

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câştigat turneul de la Indian Wells, după ce a învins-o, cu 6-4, 3-6, 6-4, pe Angelique Kerber. Sportiva de 18 ani a obţinut cel mai important trofeu al carierei, iar multipla campioană de Grand Slam, Martina Navratilova, a lăudat-o.

"Anul trecut, Osaka a fost marea surpriză, iar anul acesta este Andreescu. Va fi cu siguranţă în top 10 WTA, dacă nu cumva chiar mai sus, dacă va continua aşa. N-am niciun dubiu!", a spus Martina Navratilova pentru BT Sports.

Fosta glorie a tenisului a comentat şi finala dintre Bianca Andreescu şi Angelique Kerber: "De fiecare dată când ne gândeam că 'asta e' sau că nu are jocul, încrederea sau picioarele, Bianca ne demonstra că ne înşelăm! A venit de nicăieri şi a meritat să câştige Indian Wells. A jucat incredibil şi este aici ca să rămână! Abia aştept să văd cum va deveni o jucătoare şi mai bună. Este precum Andy Murray. Are tot ce-i trebuie, pur şi simplu are o încredere magnifică în ea.

Cel mai mult îşi poate îmbunătăţi lovitura de forehand, are probleme cu ea când devine nervoasă. Din punct de vedere fizic va deveni mai puternică odată cu trecerea timpului. Totuşi, are nişte lovituri de excepţie. Are un IQ al tenisului de zile mari, iar loviturile sale sunt senzaţionale".

Bianca Andreescu va juca acum la Miami, acolo unde în primul tur se va confrunta cu Irina Begu.

