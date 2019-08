Narcis Răducan promite măsuri urgente la FCSB, după înfrângerea cu Poli Iaşi

Narcis Răducan a debutat la FCSB în noua funcţie şi deja vrea primele schimbări la echipă. După o nouă înfrângere în campionat (1-2 cu Poli Iaşi), oficialul vicecampioanei spune că o să aibă un dialog cu patronul Gigi Becali, pentru remedierea momentului dificil prin care trece echipa.

"Situaţia e delicată, se continuă această stare de spirit şi trebuie intervenit ferm şi rapid. Vom analiza şi vom lua şi măsuri. Dar aşa nu se poate continua pentru că nu ne îndreptăm spre performanţă.

Am dominat teritorial şi au intrat jucătorii foarte bine, noi nu am vorbit de arbitri. Deciziile trebuie să le luăm în echipă pentru că aşa e normal. Eu voi avea opinia mea, dar sigur că decizia finală e a patronului. Trebuie să luăm decizii pentru că istoria clubului e mai departe de cele 4 înfrângeri. Foarte rapid, de mâine, de poimânie trebuie să luăm decizii, atât la nivelul sfaff-ului tehnic, cât şi în ceea ce priveşte lotul de jucătorii. În felul acesta nu putem ajunge în decembrie cu şanse minime de a ajunge alături de CFR. Dacă totul era în regulă, probabil nu mă suna Gigi Becali.

Pe mine nu mă sperie, eu ştiu ce e de făcut în perimetrul meu, e important să luăm deciziile potrivite pentru că nu e simplu. E un şir istoric negativ care nu face cinste acestui club, nu e permis aşa ceva, de aceea eu cred ca trebuie intervenit", a spus Narcis Răducan la final, citat de digisport.ro. Oficialul a vorbit şi despre meciul din play-off-ul Europa League, cu Guimaraes. Momentul prost al FCSB-ului îl sperie şi există şansa ca echipa să nu joace nici în acest an în grupele europene:

"E în pericol şi această dublă cu Guimaraes, am văzut că au făcut egal cu Boavista. E mult superioară faţă de fostul adversar. Se pot schimba foarte multe, dar nu obişnuiesc să dau verdicte la 10 minute după meci ca deciziile trebuie luate profesionist, nu impulsiv. Am mai trecut prin astfel de momente, nu se termină lumea, important e să lucrăm in echipă, să fim inspiraţi.

Era greu să scoţi echipa din impas. Aici avem de toate din punct de vedere material, dar nu e de ajuns să faci performanţă, trebuie sa fii inspirat şi în ceea ce înseamnă comunicare şi altele. Dar veţi vedea că lucrurile se vor schimba imediat. Dacă se va ajuge la această concluzie, vom schimba şi banca tehnică, nu e nimic nou, dar se va lua decizia impreună".

FCSB joacă primul meci cu Guimaraes pe teren propriu, joi, de la 21:30. Returul este programat o săptămână mai târziu, în Portugalia.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.