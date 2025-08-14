Niciun post TV din România nu transmite meciul FCSB – Drita. Unde se poate vedea

În România, meciul nu va fi transmis la TV și poate fi urmărit doar online, pe platforma Voyo, contra cost, iar în Kosovo va fi difuzat pe KTV Koha Vision.

FCSB a câștigat turul acasă cu 3-2, însă antrenorul Elias Charalambous consideră că șansele de calificare sunt egale: „Ne așteaptă un meci greu contra unei echipe bine organizate. Avem energie și ne dorim să înscriem. Vom juca pentru suporterii noștri, chiar dacă nu vor fi alături de noi”.

Dacă FCSB trece de Drita, va juca în play-off cu scoțienii de la Aberdeen FC. În caz de eliminare, va merge în play-off-ul Conference League, unde va întâlni câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia).