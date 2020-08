Noi imagini cu stadioanele Giuleşti şi Arcul de Triumf. În Ghencea se montează gazonul

Lucrările au avansat rapid la cele 3 stadioane din Bucureşti aflate în construcţie. Stadionul Ghencea este aproape gata. A început deja să fie montat gazonul. A fost deja probată instalaţia de sonorizare pe melodia We Are The Champions a celor de la Queen.

Stadionul Arcul de Triumf se apropie şi el de finalizare. A fost instalată tabela de marcaj. Pe Giuleşti a început montarea structurii metalice de susţinere a acoperişului. Toate cele 3 arene vor fi gata până la sfârşitul acestui an.

Ghencea

Arcul de Triumf

Giuleşti